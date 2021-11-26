بايدن يعلق على المتحور الجديد للجائحة

2021/11/26 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، تقييد السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين، في ظل المخاوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي عُثر عليه في جنوب إفريقيا.

وقال بايدن، في بيان للبيت الأبيض، تابعته (بغداد اليوم) إنه "كإجراء احترازي إلى أن نحصل على مزيد من المعلومات، أطلب قيودًا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى.



ستدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ في 29 تشرين الثاني".

وأضاف بايدن أنه "بالنسبة للمجتمع العالمي: يجب أن توضح الأخبار حول هذا البديل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى يكون لدينا لقاحات عالمية.



لقد تبرعت الولايات المتحدة بالفعل بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة.



لقد حان الوقت لكي تضاهي الدول الأخرى سرعة أمريكا وكرمها".ودعا بايدن "الدول التي ستجتمع الأسبوع المقبل للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لمواجهة التحدي الأمريكي بالتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات COVID، بحيث يمكن تصنيع هذه اللقاحات على مستوى العالم.



لقد أيدت هذا الموقف في نيسان.



هذا الخبر اليوم يؤكد أهمية التحرك بسرعة".

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