الجيل الثاني يتحيّن.. الأمن النيابية السابقة تحذر من خطورة الخلايا النائمة بمحافظة عراقية

2021/11/26 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن في مجلس النواب المنحل، ايوب الربيعي، الخميس، أن المعركة مع الجيل الثاني لتنظيم داعش لم تنتهي.

وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "وفق القراءات الامنية لمسرح القواطع الامنية في العراق تبين أن الجيل الثاني لداعش وهم من انتموا للتنظيم عقب استباحة المدن والقرى في عدة محافظات هم من يشكلون حاليا العامود الفقري لداعش سواء قيادات او افراد".

‏وأضاف أن "المعركة مع هولاء لم تنتهي في ظل رصد نشاط لخلاياهم النائمة في عدة مناطق ومنها ديالى".

وأكد أن "90% من قتلى ومعتقلي داعش حاليا هم من الجيل الثاني" لافتا إلى أن "التنظيم فشل في خلق جيل ثالث له خاصة وأن ادوات استقطاب الشباب المغرر بهم اخفقت بشكل كبير بعدما كشف زيف ادعاءته الباطلة".

وبين أن "التنظيم ضعف لكن لايزال يشكل خطورة من خلال خلاياه النائمة".

‏وأشار إلى أن "حصول داعش على دعم خارجي امر لايختلف عليه اثنان خاصة وأن هناك اجندة دولية تريد تحقيق اهداف في المشهد العراقي من خلال ادوات ارهابية".

‏وأوضح أن "ايقاف الدعم السري للتظيم امر بالغ الاهمية وسيودي الى تقويض انشطة خلاياه النائمة بشكل كبير وهو امر يوازي اهمية العمليات العسكرية".

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