رسول الليل - عباس علي العلي

2021/11/26 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي سألت رسول الليل مرهعن تلك القلوب المعذبةكيف تنام؟كيف لها أن تبتلع ألامها وتغفو؟متى تستريح؟ ومتى تلعق جراحها وأنين الروح يصمتليفسح المجال للعيون كي تغمض؟من قال أن القلوب المعذبة تسكنأو تستسلمإنها تعصر عمرها لتخرج الدمعوتسافر في ظلام هذا العالم المرعبكي تعثر على بقايا حلمأو ربما تعلق أمالها حين تنزل دلاء الله من العلىإنهم يؤمنون أن الرب يسمعهمي ......





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