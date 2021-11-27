المستشار مشرق عباس: سيتم كشف حقائق وأدلة عن استهداف ’الإرهابيين’ للكاظمي

2021/11/27 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف مشرق عباس، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن موعد الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي.

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ودوّن عباس (26 تشرين الثاني 2021)، على منصته في "تويتر" ما نصّه: "الايام القادمة..



سيتم الكشف عن بعض الحقائق والافلام والصور والادلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الارهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي..



لن ننتبه الى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلاً..



والحقيقة لاتموت".

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