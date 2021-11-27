بالصور.. ربط اغطية المنهولات بالسلاسل للحفاظ عليها من السرقات

2021/11/27 | 00:09 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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