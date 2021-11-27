اشتُهرت بـ

2021/11/27 | 00:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شربات جولا، "الفتاة الأفغانية" التي اشتُهرت بعد ظهورها على غلاف مجلة ناشيونال جيوغرافيك عام 1985، على وضع اللاجئ من قبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية.

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