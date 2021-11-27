عطوان القائد الجديد للأسود في كأس العرب

2021/11/27 | 00:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ منحَ الجهازُ الفني للمنتخب الوطنيّ شرفَ حمل شارة القيادة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب للاعب (أمجد عطوان).وذكر الاحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أن “الجهازُ الفني للمنتخب الوطنيّ منحَ شرفَ حمل شارة القيادة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب للاعب (أمجد عطوان)، وجاءَ اختياره لما يمتلكه من خبرةٍ طويلةٍ مثّل خلالها […]

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