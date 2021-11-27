القوى الكردية تتفاوض مع

2021/11/27 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، السبت، عدم تفاوض القوى السياسية الكردية مع البيت الشيعي الا بعد تحقيق شرط.

وقال القيادي في الحزب، جمال كوجر، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القوى الكردية لن تتفاوض بشأن تكوين ائتلافات أو تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد أن "هناك انقسامات داخل البيت الشيعي وهذا سبب عدم رغبتهم بالتفاوض، فلا يريدون ان يكونوا جزء من تلك الانقسامات".

وبين كوجر أن "الموقف العلني للأكراد هو أنهم لم ولن يتفقوا أو يتفاوضوا مع أي طرف من البيت الشيعي إلا بعد أن يتفق الشيعة فيما بينهم ويحسمون أمرهم ومن بعدها سيدخل الكرد على خط التفاوض على الائتلافات وتشكيل الحكومة".

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