وزير النقل يوجه بإجلاء العراقيين العالقين على الأراضي البيلاروسية

2021/11/27 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، طائرات الخطوط الجوية العراقية بإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الأراضي البيلاروسية.وذكر اعلام وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزير أوعز بإرسال طائرات الخطوط الجوية العراقية الى بيلاروسيا لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الأراضي البيلاروسيا".وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية، عن عدد المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"وزارة الخارجيّة تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وإستقبل عدداً منهم في بغداد،مبيناً "ضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر،التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".وأضاف أن"الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتفيا وبولندا".وتابع أن"الوزارة حرصت مؤخراً مع تصاعد الهجرة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة،ونجحت حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية،وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية(176) والثالثة(435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل(430)،ليكون مجموع العائدين طوعيّاً(1894)".

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