السلطات الأميركية تدق ناقوس الخطر بسبب خسائر الغابات

2021/11/27 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت إدارة الغابات الأميركية من أزمة تواجه الغطاء الحرجي للبلاد، حيث تخسر الولايات المتحدة 36 مليون شجرة سنويا، بسبب الاحتباس الحراري والاستخدام الجائر.

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