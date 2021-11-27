2021/11/27 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجع أسعار النفط ومنظمة الصحة تعلن قلقها من تطورات كورونا واشنطن- مرسي أبو طوق- جنيف لندن – لاهاي -الزمان صنفت منظمة الصحة العالمية الجمعة المتحورة الجديدة لكوفيد-19 التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا «مقلقة» وأطلقت عليها اسم «أوميكرون». وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء «تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحورة الغامضة تثير الرعب والعالم يعزل بلدان أفريقيا الجنوبية والبورصات تهوي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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