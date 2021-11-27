المتحورة‭ ‬الغامضة‭ ‬تثير‭ ‬الرعب‭ ‬والعالم‭ ‬يعزل‭ ‬بلدان‭ ‬أفريقيا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والبورصات‭ ‬تهوي‭ ‬

2021/11/27 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬تعلن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬كورونا‭ ‬ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭- ‬جنيف‭ ‬ ‭ ‬لندن‭ – ‬لاهاي‭ -‬الزمان‭ ‬ صنفت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الجمعة‭ ‬المتحورة‭ ‬الجديدة‭ ‬لكوفيد‭-‬19‭ ‬التي‭ ‬رصدت‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬‮«‬مقلقة‮»‬‭ ‬وأطلقت‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬أوميكرون‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬الخبراء‭ ‬المكلفة‭ ‬متابعة‭ ‬تطور‭ ‬الوباء‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ […]

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