الجاليات العراقية..ورقة التوت

2021/11/27 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعد‭ ‬سقوط‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حركة‭ ‬نشيطة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الجاليات‭ ‬العراقية‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬تأسست‭ ‬تجمعات‭ ‬وانبثقت‭ ‬هيئات‭ ‬وجمعيات‭ ‬فعاليات،‭ ‬اتخذت‭ ‬مسميات‭ ‬تناغم‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬طوره‭ ‬الجديد‭ ‬بين‭ ‬مدافع‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬ورافض‭ ‬للاتجاهات‭ ‬التي‭ ‬وصفوها‭ ‬بالتابعة‭ ‬وغير‭ ‬الوطنية‭ ‬وروجوا‭ ‬لبدائلها‭ ‬التي‭ […]

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