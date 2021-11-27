فرنسا‭ ‬تصعّد‭ ‬بعد‭ ‬رسالة‭ ‬جونسون‭ ‬الى‭ ‬ماكرون‭:‬ منع‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزيرة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الهجرة‭ ‬

2021/11/27 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬تمتد‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬ لندن‭- ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ ردت‭ ‬بسرعة‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬بخصوص‭ ‬رسالة‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائها‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬قررت‭ ‬باريس‭ ‬إلغاء‭ ‬مشاركة‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬بريتي‭ ‬باتيل‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مقرر‭ ‬عقده‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬المهاجرين‭.‬ ودعت‭ ‬لندن‭ ‬الفرنسيين‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬فيما‭ […]

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