2021/11/27 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأزمة بين لندن وباريس تمتد الى قطاع الصيد لندن- باريس -الزمان ردت بسرعة باريس على بريطانيا بخصوص رسالة رئيس وزرائها الى الرئيس الفرنسي قررت باريس إلغاء مشاركة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في اجتماع مقرر عقده الأحد مع دول أوروبية أخرى حول موضوع المهاجرين.
ودعت لندن الفرنسيين إلى التراجع عن هذا القرار.فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تصعّد بعد رسالة جونسون الى ماكرون: منع مشاركة الوزيرة البريطانية في اجتماع الهجرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ودعت لندن الفرنسيين إلى التراجع عن هذا القرار.فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تصعّد بعد رسالة جونسون الى ماكرون: منع مشاركة الوزيرة البريطانية في اجتماع الهجرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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