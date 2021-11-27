2021/11/27 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TM8q-CiO-qA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء ماجد القيسي: بلاسخارت اكدت ان الانتخابات نزيهة وهو عكس تصريحات الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء ماجد القيسي: بلاسخارت اكدت ان الانتخابات نزيهة وهو عكس تصريحات الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).