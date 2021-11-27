2021/11/27 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس تعرف النظرية العامة عن القوى المحركة للتغيير الاجتماعي وقوانينه التي وضعت على أساس اكتشافات ماركس – باسم المفهوم المادي عن التاريخ، وقد تم التوصل إلى هذا المفهوم بتطبيق النظرة المادية إلى العالم على حل المشكلات الاجتماعية، ولأن ماركس قام بهذا التطبيق فإنّ المادية معه لم تعد مجرد نظرية تستهدف تفسير العالم وانما مرشدًا لممارسة تغيير العالم، وبناء مجتمع ليس فيه استغلال انسان لإنسان.وللمادية ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحدة الحالة الثورية والعامل الذاتي.. المقدمة الضرورية للثّورة الاجتماعية - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحدة الحالة الثورية والعامل الذاتي.. المقدمة الضرورية للثّورة الاجتماعية - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).