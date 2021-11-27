قد يكون الحب - أكرم شلغين

2021/11/27 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين طارت عينا "أمجد" لتقعا على طالبة لم يرها من قبل وهو من أمضى أربع سنوات في تلك الكلية ويعرف الغالبية هناك، جذبته بمواصفاتها المحببة لديه فهي بيضاء الوجه، خضراء العينين باسمة الفم، متوسطة الطويل..



لابد أنها جديدة هنا...! لم يعد هادئا بل أصبح وكأن بداخله نداء يقول إنها هي...! مشى نحوها بسرعة وكأنه يثب ليصبح بجانبها وليبدأ الحديث بسؤال إن كانت طالبة جديدة في الكلية! أشبعت "وفاء" فضوله بجوابها لتعلمه أ ......





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