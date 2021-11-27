2021/11/27 | 01:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر التصريح بعد ساعات من مطالبة الصدر

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مشرق عباس، المستشار السياسي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنّ الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض "الحقائق والأفلام والصور" عن محاولة اغتيال الكاظمي.

وكتب عباس عبر حسابه في تويتر، الجمعة 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "الأيام القادمة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

وأضاف المستشار السياسي، "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلاً، والحقيقة لا تموت".

وصدر تصريح مشرق عباس بعد ساعات قليلة من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالكشف عن منفذي المحاولة.

وقال الصدر في بيان، صباح الجمعة، إنّه "قد يضطر" إلى الكشف بنفسه عن منفذي محاولة الاغتيال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الحكومة: أدلة محاولة اغتيال الكاظمي ستعرض في غضون أيام) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الحكومة: أدلة محاولة اغتيال الكاظمي ستعرض في غضون أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).