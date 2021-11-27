مستشار سابق بالبيت الأبيض: اللقاحات ضد المتحور الجديد ستتوفر في صيف 2022

2021/11/27 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتبر المستشار السابق في فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمكافحة الجائحة، أندي سلافيت، أن اللقاحات ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تكون متاحة قبل صيف عام 2022.وقال سلافيت، في تغريدة عبر "تويتر": "كل من فايزر وموديرنا يعتقد أن تصميم اللقاحات المضادة للنسخة الجديدة سيتطلب 100 يوم.كما يستغرق الإنتاج والمصادقة والتوزيع وقتا، إلا أننا نصبح أكثر فعالية".وأضاف الخبير الصحي: "إذا بدأنا في أوائل ديسمبر، ستكون اللقاحات الجديدة متاحة للعالم برمته بحلول الصيف".كما توقع سلافيت أن تقييم مدى فعالية اللقاحات المستندة إلى الحمض النووي الريبوزي المرسال سيتطلب أسبوعين.ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

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