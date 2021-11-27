الخارجية الأميركية ترحب بإعلان أستراليا حزب الله منظمة إرهابية

2021/11/27 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية الأميركية عن ترحيبها بإعلان أستراليا حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الإسترالي.

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