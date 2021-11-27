مصر.وزير قطاع الأعمال العام فى تصريح له عن تصفية شركة الحديد والصلب.يعده العاملون بشركة الكوك إشارة الى شركتهم . - عبدالرؤوف بطيخ

2021/11/27 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ تعد شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات احدى واهم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.



تأسست عام 1960 وتعد من أهم الشركات التي تنتج فحم الكوك في مصر والشرق الأوسط، وتضم 4 مصانع هى، مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.



ويعمل بها حاليا 1200 عامل .تدعي وزارة قطاع الأعمال ان الشركة كانت فقط تورد منتجاتها لشركة الحديد والصلب وبالتالي ......





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