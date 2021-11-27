أمجد عطوان قائدًا لأسود الرافدين في بطولة كأس العرب

2021/11/27 | 02:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد سبب اختيار أمجد عطوان (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

منحَ الجهازُ الفني للمنتخب الوطنيّ، اللاعب أمجد عطوان شارة القيادة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وقال الاتحاد في بيان، إنّ "الجهازُ الفني للمنتخب الوطنيّ منحَ شرفَ حمل شارة القيادة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العرب للاعب (أمجد عطوان)".

وأضاف البيان، أنّ الاختيار وقع على عطوان "لما يمتلكه من خبرةٍ طويلةٍ مثّل خلالها العديدَ من المنتخبات الوطنية، بالإضافة الى عدد مبارياته الدولية".

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