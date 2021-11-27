ولاية أمريكية تعلن حالة التأهب القصوى بسبب متحور

2021/11/27 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، حالة التأهب الصحي السلطات الصحية في الولاية، رغم عدم اكتشاف أي إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد حتى الآن.وكتبت هوشول على تويتر: "لم تعثر هيئة الصحة في ولاية نيويورك على متغير أوميكرون الجديد، لكننا في حالة تأهب قصوى".وأضافت الحاكمة أن السلطات الصحية في نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس.وأردفت: "سنواصل مراقبة عينات الفيروس بنشاط وسنواصل العمل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة التطورات عن كثب".قررت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تصنيف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" والذي يعرف أيضا باسم "B.1.1.529" وعرف لأول مرة في جنوب أفريقيا، ضمن "المتغيرات المثيرة للقلق".

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