2021/11/27 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة صحية أوروبية، الجمعة، أنّ خطر انتشار متحوّرة كوفيد الجديدة "أوميكرون" في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدا".

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