إلاّ مخططنا ومصارفنا! - عادل صوما

2021/11/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما بدأ المسلمون الذين لا ينتمون لإيديولوجية أصحاب "الصحوة الإسلامية" الهادفين إلى أستاذية الكوكب وإقامة الخلافة الاسلامية، يدركون لامعقولية هذه الإيديولوجية التي لا علاقة لها بالايمان، وتناقضها مع وقائع الدنيا ونسبة عدد المسلمين وقوتهم فيها، ناهيك عن فشل أصحابها عندما وصلوا للحكم.



الامر واضح منذ عشرة سنوات، والهجوم الجسدي واللفظي على من ينتمون للإخوان المسلمين، والنساء اللاتي يخلعن الحجاب، وزياد ......





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