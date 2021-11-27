تشريع قانون - ازدراء الحرية - - منى حلمي

2021/11/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي تشريع قانون" ازدراء الحرية " --------------------------------- لاشك أننا نعيش مرحلة مقيتة من أزمنة الوصايا الدينية على العقل الحر ، الناقد ، الجسور ، الذى لا يهاب السهام المصوبة من كل اتجاه ، مؤمن بحقه فى التعبير كما يشاء ، متى أراد ، طالما أنه لا يحمل سلاحا يهدد ويسفك الدماء .



هذا أول ما جاء بخاطرى ، بعد الحكم على المستشار أحمد عبده ماهر ، ......





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