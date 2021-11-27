أول تصريح لفاوتشي عن المتحور

2021/11/27 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، الطبيب، أنتوني فاوتشي، إنه سيحتدث مع علماء في جنوب إفريقيا حول متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

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