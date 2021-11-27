2021/11/27 | 05:19 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش في السابع من أكتوبر- تشرين الأول 2021، يكاد لا يمر يوم عليها دون ارتفاع أصوات غاضبة واحتجاجات ضد قراراتها.
وقد رافق تشكيلها زيادات مهولة في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية.
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وقد رافق تشكيلها زيادات مهولة في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيران "مذكرة بنموسى".. فتش عن لغز الحرائق! ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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