رسائل من مجلس مدينة نيوكاسل للملاك الجدد للنادي بشأن حقوق الإنسان

2021/11/27 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشره موقع "ميرور" عن رسائل تلقتها مديرة نيوكاسل، أماندا ستافيلي مع مجلس المدينة والتي يرد فيها ذكر تحذيرات تتعلق بملف "حقوق الإنسان".

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