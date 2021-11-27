2021/11/27 | 05:50 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردية عراقية أرادت الوصول إلى خطيبها.. فكانت من ضحايا مأساة المانش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/27 | 05:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردية عراقية أرادت الوصول إلى خطيبها.. فكانت من ضحايا مأساة المانش) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردية عراقية أرادت الوصول إلى خطيبها.. فكانت من ضحايا مأساة المانش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).