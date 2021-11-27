مكافحة الفساد الفرنسية تستمع لبلاتر حول التصويت لقطر بكأس العالم 2022

2021/11/27 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية تحقيقا مع رئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، بشأن التصويت المثير للجدل الذي منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر.

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