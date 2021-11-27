في مديح الاستقلال

2021/11/27 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرص معظم دول العالم في الذكرى السنوية ليوم الاستقلال الخاص بكل منها على منح هذه المناسبة الوطنية تميزها الاستثنائي بصفتها رمزا جامعا.فتتبارى لاستعادة زخم المعاني الملهمة لاستنهاض الحاضر عبر الخطب الحماسية والاحتفالات العامة، والأغاني والأفلام والصور ومختارات من عبارات مؤثرة تخلد ذكرى رجال الاستقلال وشهدائه، وتقديم بعض العطايا الرمزية أو إصدار بعض مراسيم العفو كنوع من المكرمات الحكومية.

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