مطالبات أميركية بوقف الملاحقات القضائية ضد الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت

2021/11/27 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الجمعة، بوقف الملاحقات القضائية ضد الناشط الحقوقي المصري، حسام بهجت.

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