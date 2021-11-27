ليلتي - نادية خلوف

2021/11/27 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف كيف يمكن أن أقضي ليلة دون ألم و السرطان يفعل فعله ؟ هذا ماحاولت أن أقوم به الليلة.



رميت قرص المهدئ وبدأت ليلتي .



وصلت إلى الثالثة صباحاً وبدأت أكتب مقالتي هذه .



في بداية الليل كنت خائفة من الألم ، الوحدة ، الليل ، وقلت لنفسي : ماذا لو كانت الليلة الأخيرة؟ علي أن أتمتّع بالوقت.



ارحل أيها الليل ، واحسب أن الزمن لا يعرف العتمة و الضوء.



في الخارج صقيع ، لم يمنعني من فتح باب الشّرفة ، فقد لا أر ......





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