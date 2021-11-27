السباحة عكس التيار أم حصاد الفاشيست - محمد حسين يونس

2021/11/27 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس لانني تعديت الثمانين بعدة سنين ..



و لم يصبني الزهيمر أو عته الشيخوخة ..



رغم الحياة القاسية التي عشتها في مصر تحت حكم ديكتاتورية عسكرية مستمرة لسبعين سنة ..أضاعت عمرى في مغامراتها و تقلباتها ..



و قصر نظرها .



و لانني لم أعد أطمع في وظيفة أو منصب أو سلطة أو في أموال تزيد عما كسبت ..و لأن العالم أصبح يبدو لي كبيت ضيافة (عكس ) مقام دائم سأغادره قريبا .لهذا سأحاول أن اقدم دون وجل أو خوف أو ح ......





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