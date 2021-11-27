خبيرة تغذية تحذر من أكل البصل لدى بعض الاشخاص

2021/11/27 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشفت الطبيبة وخبيرة التغذية ماريا تيخوميروفا عن الخصائص المفيدة للبصل وحذرت من الأمراض التي لا يجب أكله فيها.

وقالت تيخوميروفا: إن "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم وأنه مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى لانه يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".

واشارت الى أن "الكيرسيتين المضاد للأكسدة في الخضار مفيد للسرطان والحساسية بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية".

وأضافت أنه "يجب تناول البصل بحذر للمصابين بقرحة المعدة والاثني عشر".

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