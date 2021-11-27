2021/11/27 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني مرض باركنسون هو حالة عصبية تقدمية، ويعني أن المريض لا يمتلك ما يكفي من الدوبامين لأن بعض الخلايا العصبية التي تصنعه ماتت.وعلى الرغم من عدم وجود علاج حاليا لمرض باركنسون، إلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعراض مختلفة تطرأ على العين قد تعني الإصابة بمرض باركنسون المركز الخبري الوطني.

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