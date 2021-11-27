رئيس الأركان البريطاني: روسيا تمثل خطرا على بريطانيا أكثر من المتطرفين

2021/11/27 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، السير نيك كارتر أن روسيا “تمثل خطرا أكبر” على بريطانيا بالمقارنة مع التنظيمات المتطرفة.وقال كارتر في تصريح لصحيفة “تيلغراف” البريطانية: “نعيش في فترة تغيرات […]

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