“موديرنا” تعمل على تطوير لقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا

2021/11/27 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطن ي أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية للأدوية أنها تعمل على تطوير لقاح معزز جديد، سيكون قادرا على حماية الناس من النسخ المتحورة الجديدة من فيروس كورونا بشكل أفضل.وأكدت الشركة في بيان لها، […]

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