اميركا تعيد قيود السفر مع افريقيا بعد 3 اسابيع فقط على رفعها

2021/11/27 | 08:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن تقييد السفر إلى الولايات المتحدة من ثماني دول في الجنوب الأفريقي بسبب سلالة كوفيد-19 الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

وقال المسؤول، لوكالة رويترز، إن القيود ستسري على جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي وإنها “ستُطبق انطلاقا من زيادة في الحذر في ضوء تفشي السلالة الجديدة من كوفيد-19 في الجنوب الأفريقي”.

وقال المسؤول إن هذه السياسة لا تحظر الرحلات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة.



وكانت الولايات المتحدة قد رفعت قيود السفر المفروضة على جنوب أفريقيا أخيرا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

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