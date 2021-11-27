أول تعليق من الرئيس الأميركي جو بايدن على مخاوف متحورة كورونا الجديدة

2021/11/27 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

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وتم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان يشير إليه لاحقا بعد أن أدت السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تحول دون وصول كثيرين من المشاركين إلى جنيف.

وقال بايدن في بيان إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".

وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدما في هذا (التنازل عن حماية الملكية الفكرية) بسرعة".

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