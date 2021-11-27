2021/11/27 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمجرد تصنيف منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة من كوفيد-19، والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا، وبها عدد كبير من التحورات، بأنها "مقلقة"، يتساءل الجميع عن مدى فعالية اللقاحات لصد هذه المتحورة شديدة العدوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد "الأشد عدوى"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد "الأشد عدوى"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).