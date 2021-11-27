2021/11/27 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن بلاده بحاجة لمعرفة المزيد عن المتحور “أوميكرون” المكتشف حديثا في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنه “إنذار خطير” ومثير للقلق.وأضاف فاوتشي، أن موضوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تعتبر المتحور “أوميكرون” إنذارا خطيرا المركز الخبري الوطني.

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