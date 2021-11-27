2021/11/27 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذت وزارة النقل، فجر اليوم السبت، رحلتها الرابعة عبر إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال مدير عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرحلة الرابعة…العراق يواصل اجلاء العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية المركز الخبري الوطني.

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