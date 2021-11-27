تحليل.. كيف ستتفاعل بورصات الخليج ومصر بظهور متحور جديد لـ

2021/11/27 | 09:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: بعد الارتفاعات القوية التي حققتها أسواق الأسهم العالمية منذ اندلاع جائحة كورونا إلى الآن والتي تجاوزت العشرة آلاف نقطة تحدثت الكثير من التقارير أنها على مشارف التصحيح العنيف وجاءت بالفعل تلك اللحظة يوم الجمعة الماضية وذلك بفعل …

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