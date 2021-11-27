التجارة تعلن أنها بصدد تقديم مقترح بشأن السلة الغذائية

2021/11/27 | 09:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرئاسة الوزراء (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة التجارة، عن مقترح ستقدمه لرئاسة مجلس الوزراء لتوزيع مفردات السلة الغذائيَّة شهريًا بدلًا من النظام المتبع حاليًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تسعى من خلال مقترح ستقدمه إلى مجلس الوزراء لأن يكون نظام السلة الغذائية اكثر شمولية وتوزع على مدى عام كامل 12 حصة، بدلًا من ست إلى سبع حصص، فضلًا عن توفير خزين ستراتيجي لمدة 3 أشهر لمعالجة أي حالة طارئة تحصل في البلاد".

وأوضح أن "مشروع السلة الغذائية من المشاريع المهمة التي استطاعت توفير الأمن الغذائي".

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