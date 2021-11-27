انطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة الخالدية

2021/11/27 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة للقضاء على فلول داعش الإرهابية بجزيرة الخالدية في محافظة الأنبار.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي المتمثلة بالألوية ( 2 - 7 -27) وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية ،أطلقت عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها".وأضاف البيان أن "انطلاق العملية الأمنية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لعصابات داعش الإرهابية في الجزيرة والمناطق المحيطة بها".وأشار إلى أن "القوات الأمنية تواصل تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها".

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