2021/11/27 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، السبت، تسيير رحلتها الرابعة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2021)، إنها "اطلقت فجر اليوم رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".

وأوضح مدير عام الشركة عباس عمران أن "هذه الرحلة الإستثنائية نقل من خلالها نحو (420) مواطن عراقي بعد إستحصال الموافقات الرسمية"، لافتاً إلى "تسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للوافدين إستناداً لتوجيهات معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي الذي يتابع بشكل تفصيلي عملية الأجلاء".

وذكر البيان أن "إجمالي أعداد الذين تم إجلائهم خلال الرحلات الأربعة التي سيرها الناقل الوطني بلغ (1,458) مواطن عراقي ومن المتوقع تسجيل زيادة في هذه الأعداد لاسيما مع قرب تنفيذ رحلات إجلاء اخرى بعد إستكمال موافقاتها الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة جوية عراقية رابعة لإجلاء العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة جوية عراقية رابعة لإجلاء العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).