النقل: رحلة جوية رابعة لإجلاء العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

2021/11/27 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تسيير رحلتها الرابعة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقالت الوزارة في بيان، إنها “اطلقت فجر اليوم رحلتها الرابعة التي نفذتها إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية من مطار منسك نحو مطاري أربيل وبغداد والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية”.وأوضح مدير عام الشركة عباس […]

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