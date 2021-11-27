انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة داعش في جزيرة الخالدية

2021/11/27 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في الجزيرة والمناطق المحيطة بها حيث نفذت قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية ( 2 - 7 -27 وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية".

وتابع البيان، إن "قواتنا تواصل تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها، وسنوافيكم بنتائج العملية لاحقا".

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