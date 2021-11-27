الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في جزيرة الخالدية

2021/11/27 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة في جزيرة الخالدية.

وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، أطلقت عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها".

وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في الجزيرة والمناطق المحيطة بها حيث نفذت قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية (2 - 7 -27) وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية ".

وتابع: "وتواصل قواتنا تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها".

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